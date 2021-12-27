Вор по-хозяйски уверенно угнал экскаватор за 2,5 млн рублей в Новом Свете

По информации ivbg.ru, 26 декабря в полицию Гатчинского района обратился 44-летний индивидуальный предприниматель. Ночью со стоянки в поселке Новый Свет у него угнали желтый экскаватор JCB 2011 года выпуска.
По словам сторожа, после полуночи пришел мужчина в темной одежде. Он в ультимативной форме поставил в известность охранника, что возьмет экскаватор для работы.
Затем мужчина сел в кабину экскаватора и уехал. Ущерб предпринимателя составил 2,5 миллиона рублей. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
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27.12.2021 97