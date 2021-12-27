Почти 100 аварийных деревьев срубят в Выборге

В Выборге началась вырубка аварийных деревьев.

Всего запланирована валка почти 100 аварийных деревьев и санитарная обрезка 250 деревьев. В первую очередь внимание обращается на деревья, которые находятся вдоль дорог, тротуаров и пешеходных дорожек, а также рядом с линиями электропередач.

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Обрезку уже провели на улицах Кленовая, Гагарина и Приморском шоссе, а также во дворах на Московском проспекте. Она необходима и для самих растений, и для безопасности местных жителей: при сильном ветре ветки могут обломиться и упасть на пешеходную зону.

Работы идут по всему городу, сообщает газета «Выборг«.