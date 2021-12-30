За год стоимость приготовления оливье выросла на 15%

За 2021 год стоимость приготовления оливье выросла на 15%, следует из результатов исследования сервиса «Чек Индекс», передает РИА Новости.

Средний чек на приготовление салата по классическому советскому рецепту (с вареной колбасой) на четыре порции с 1 по 25 декабря составил 482 рубля, то есть на 62 рубля больше, чем год назад.

Среди всех ингредиентов больше всего подорожал картофель — на 49% до 73,3 рубля за 500 граммов. Стоимость моркови выросла на 35%, яиц – на 25%, майонеза — на 16%. Подешевела только вареная колбаса — на 1% до 91,8 рубля за 300 граммов.

По данным Росстата, оливье и селедка под шубой за год подорожали на 15% и 25% соответственно. В Ленобласти в ноябре выросли в цене практически все типы мяса и субпродукты из него. Подешевела только свинина. Также продолжают дорожать популярные овощи.