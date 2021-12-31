В МЧС дали совет россиянам, где лучше покупать новогодние гирлянды

МЧС дало несколько советов россиянам при покупке и использовании новогодних елочных гирлянд.

Так, в министерстве рекомендует покупать гирлянды только в специализированных магазинах. При этом важно не забывать выключать их на ночь и при выходе из дома, передает РИА Новости 30 декабря.

Лучше использовать специализированный магазин для покупки соответствующих товаров. Но у многих эти гирлянды уже есть, я просто не рекомендовал бы оставлять их на ночь включенными, все-таки я порекомендовал бы их выключать, — рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Однако если возгорания елки не удалось избежать, специалист советует тушить елку огнетушителем. В крайнем случае, вызвать пожарную охрану по номеру 01, 101 или 112.