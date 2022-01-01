Снежная с прояснениями погода ожидается в Ленобласти в первый день года

Первый день года Тигра встретит жителей Ленобласти умеренной зимней погодой.
По информации ФГБУ Северо-Западное УГМС, температура наружного воздуха днем будет колебаться от отметки -4 до отметки в -2 градуса.
В регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег.
Скорость ветра оценивается как умеренная. Атмосферное давление будет повышаться.
Вам будет интересно
Очевидец делится кадрами заснеженной кольцевой автомобильной дороги. Как пишет автор фото, из-за этого уже произошло несколько аварий. Пост с жалобой появился...
31.12.2021 123