Менее 20 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки

Российские врачи зарегистрировали за сутки 19 751 новый случай заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это минимум с конца сентября. Днем ранее, 31 декабря, было зафиксировано 20 638 случаев COVID-19.

В Москве коронавирус выявили у 2472 пациентов, в Санкт-Петербурге — у 1534, в Подмосковье — у 1271. На четвертом и пятом местах по числу заразившихся оказались Свердловская область (+499) и Краснодарский край (+496). Всего с начала распространения СOVID-19 в России им заразились 10 499 982 человека.

За последний день непосредственно от коронавируса скончались 847 пациентов; впервые с начала октября их число не превышает 900. Из них 67 — в Москве, 56 — в Санкт-Петербурге. За все время пандемии в России инфекция унесла более 309 тысяч жизней.