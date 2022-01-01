Десятки петербуржцев в новогоднюю ночь потеряли своих четвероногих любимцев

Автор: Александр Селиванов
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Все дело в новогоднем фейерверке.

В соцсетях появилось множество постов с найденными питомцами. В основном находили собак.

Большинство животных испугались салюта и фейерверков. Некоторые любимцы смогли сбежать от хозяев вместе с поводком.

Некоторых «беглецов» временно приютили новые хозяева. Часть питомцев найти пока не удалось.

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01.01.2022 48
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