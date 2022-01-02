МИД РФ: бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного

МВД России будет аннулировать бумажный паспорт при получении нового электронного. Об этом сообщают в пресс-центре ведомства.

Как делится портал RT на русском со ссылкой на пресс-службу МФД РФ, «ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина России, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться».

В МВД добавили, что выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана, поэтому два документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.