МИД РФ: бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного

МВД России будет аннулировать бумажный паспорт при получении нового электронного. Об этом сообщают в пресс-центре ведомства.
Как делится портал RT на русском со ссылкой на пресс-службу МФД РФ, «ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина России, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться».
В МВД добавили, что выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана, поэтому два документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.
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