Россияне, попавшие под сокращение на работе, смогут выйти на пенсию раньше

Преждевременный уход на пенсию в России станет возможен для тех, кто был сокращен на работе.

Как сообщается на Портале правовой информации, в России вступил в силу закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он позволит «завтрашним пенсионерам», лишившимся работы, выйти на пенсию раньше.

Трудоспособным гражданам РФ, которые не дождались выхода на пенсию во время работы, теперь позволят вступить в права пенсионера на два года раньше. Однако должны быть соблюдены определенные условия. Например, стаж мужчин для такого выхода на пенсию должен составлять не меньше 25 лет, а для женщин — 20 годам.