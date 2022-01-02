Россияне, попавшие под сокращение на работе, смогут выйти на пенсию раньше

Автор: Анастасия Щербакова
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Преждевременный уход на пенсию в России станет возможен для тех, кто был сокращен на работе.

Как сообщается на Портале правовой информации, в России вступил в силу закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  Он позволит «завтрашним пенсионерам», лишившимся работы, выйти на пенсию раньше.

Трудоспособным гражданам РФ, которые не дождались выхода на пенсию во время работы, теперь позволят вступить в права пенсионера на два года раньше. Однако должны быть соблюдены определенные условия. Например, стаж мужчин для такого выхода на пенсию должен составлять не меньше 25 лет, а для женщин —  20 годам.

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02.01.2022 46
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