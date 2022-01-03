Двое детей пострадали в ДТП на трассе М-10 в Тосненском районе — фото

На трассе М-10 «Россия» произошло столкновение двух иномарок. В общей сложности в происшествии пострадало четыре человека, двое из них дети.

Авария случилась у деревни Ушаки в Тосненском районе Ленобласти утром, 3 января, передает Аварийно-спасательная служба ЛО.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Как стало известно, серьезные травмы в лобовом столкновении получили четыре человека, находившиеся в салоне «Тойоты». Они оказались зажаты в покореженной машине, прибывшим спасателям пришлось вырезать их из металлической ловушки. Обстоятельства ДТП выясняются.