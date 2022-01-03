19-летний петербуржец провалился под лед во время прогулки по Неве

Порядка 70 человек за прошедшие сутки спасатели вывели со льда в центре Санкт-Петербурга. Одному из них повезло меньшее всех.

О происшествии рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу и Ленобласти 3 января.

Так, возле Петропавловской крепости 19-летний молодой человек провалился в полынью, пытаясь пересечь замёрзшую Неву. Утопающему повезло, поскольку рядом дежурили спасатели. Благодаря оперативной помощи молодой человек не пострадал.

Спасатели ежедневно проводят мониторинг на водных объектах, следят за безопасностью находящихся на льду людей, предупреждают их и призывают покинуть смертельно опасный лёд. В настоящее время в Петербурге действует запрет выхода на лёд водоёмов.