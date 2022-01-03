Метели, гололед и до -23°C — погода в Ленобласти на 4 января

В ближайшие сутки в Ленобласти местами ожидается небольшое ухудшение погоды.
Как передает МЧС по Ленинградской области, в ближайшие сутки в Ленобласти установится облачная погода, местами в регионе ожидаются метели.
Ночью в западных и центральных, утром, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Днем в отдельных районах метель. Ветер юго-восточный, южный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью на западе -7…-12 гр., на востоке -10…-15 гр., местами -18…-23 гр., днем -2…-7 гр., на востоке местами -10…-12 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.
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03.01.2022 86