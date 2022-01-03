Глава Минприроды заявил, что полезные ископаемые России не иссякнут никогда

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Pixabay

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что наше государство является одним из самых богатых стран с точки зрения полезных ископаемых.

Об этом министр заявил в интервью газете Известия в понедельник, 3 января. Как рассказал Козлов, запасы полезных ископаемых в России не закончатся никогда.

У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов. У нас есть геологические запасы, есть извлекаемые запасы и рентабельные запасы. Это та категория запасов, которые сейчас экономически выгодно добывать, — сообщил министр.
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02.01.2022 885
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