Глава Минприроды заявил, что полезные ископаемые России не иссякнут никогда

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что наше государство является одним из самых богатых стран с точки зрения полезных ископаемых.

Об этом министр заявил в интервью газете Известия в понедельник, 3 января. Как рассказал Козлов, запасы полезных ископаемых в России не закончатся никогда.

У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов. У нас есть геологические запасы, есть извлекаемые запасы и рентабельные запасы. Это та категория запасов, которые сейчас экономически выгодно добывать, — сообщил министр.