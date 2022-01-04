В России выявили 15 903 случаев заражения коронавирусом за сутки

В России продолжается сокращение числа новых случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки новые случаи были выявлены в 84 регионах страны.

За 24 часа в России коронавирусом заболели 15 903 человека, среди которых 1 196 человек (7,5%) не жаловались врачам на клинические проявления болезни. С начала эпидемии коронавирус был выявлен у 10 570 212 человек в 85 регионах.

За сутки в России от последствий коронавируса умерли 834 человека. С начала эпидемии скончались 312 187 человек.

Из российских больниц были выписаны 27 071 человек. За весь период эпидемии выздоровели 9 575 147 человек.

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В Москве за сутки заболели 1 967 человек, из больниц выписали 2 274 человека. В понедельник, 3 января, в России COVID-19 диагностировали у 16 343 человек, что являлось минимумом с 17 июня 2021 года.