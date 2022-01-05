Четырехлетняя девочка получила ожоги стоп во время химического шоу в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Во Всеволожском районе Ленобласти полиция проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, 4 января во время химического шоу четырехлетняя девочка получила ожоги обеих стоп. Инцидент произошел в детском клубе «Индиго» в деревне Мистолово.

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Прибывшие на место сотрудники скорой помощи обработали девочке ноги, госпитализация не потребовалась. По факту случившегося проводится проверка.

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