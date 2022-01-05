Четверг в Ленобласти будет снежным

В четверг, 6 января, в Ленобласти будет преобладать облачная погода.
Снег в регионе будет идти всю ночь, местами сильный. Днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха в течение суток -2…-7°С. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление будет повышаться.
Тем временем в Петербурге в разгар январских морозов расцвела верба.
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05.01.2022 89