Четверг в Ленобласти будет снежным

Автор: Гузель Галимова
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В четверг, 6 января, в Ленобласти будет преобладать облачная погода.

Снег в регионе будет идти всю ночь, местами сильный. Днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха в течение суток -2…-7°С. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление будет повышаться.

Тем временем в Петербурге в разгар январских морозов расцвела верба.

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05.01.2022 89
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