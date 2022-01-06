Курс доллара впервые с апреля превысил 77 рублей

Курс доллара превысил 77 рублей, это произошло впервые с 21 апреля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные утренних торгов на Мосбирже.

В моменте максимальный курс доллара составил 77,345 рублей. В настоящее время стоимость валюты США опустилась до 76,9 рублей.

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При этом накануне резкий рост демонстрировал евро. Его курс во время торгов вечером, 5 января, превысил 86 рублей впервые с 21 сентября прошлого года. Курс доллара также накануне поднимался выше 76 рублей впервые с 22 апреля прошлого года.