В Ленобласти за год убрали почти 150 тысяч кубометров мусора

В минувшем 2021 году в Ленобласти ликвидировали 1 060 незаконных свалок, вывезли 143 581 кубометров мусора.

Больше половины вывезенного мусора нелегально складировали на землях лесного фонда, еще 20% — на муниципальной территории.

Большое внимание специалисты комитета эконадзора Ленобласти уделял большое внимание проверкам и выездам. За год было проведено более 1470 мероприятий, зафиксировано почти 1 900 нарушений, связанных с охраной атмосферного воздуха, разработкой недр, охраной лесов, использованием водных объектов, а также сферой обращения с отходами.

Вам будет интересно В Ленобласти активисты получат ценные подарки за сообщения о нелегальных свалках В Ленобласти начнут поощрять за сообщения о нелегальных свалках. Акция стартует с 1 января 2022 года. На поощрение смогут претендовать те,... 18.11.2021 551

Кроме того, неравнодушные жители стали чаще сообщать о несанкционированных свалках – фиксируют момент сброса отходов на фото и видео.

В 2021 году предпринимателей из Ленобласти оштрафовали на 31 млн рублей за незаконные свалки, для сравнения – в прошлом году сумма штрафов составила 25 млн рублей.