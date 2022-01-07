Деньги, ноутбук и золото украли из квартиры учительницы в Кудрово

По информации ivbg.ru, 6 января в полицию Всеволожского района сообщили о краже в Кудрово. Вор проник в квартиру-студию на 10 этаже дома № 18 на улице Строителей.
Чтобы попасть в жилище, он взломал замок входной двери. Добычей злоумышленника стали ноутбук, мобильный телефон, 27 тысяч рублей наличными, две пары золотых сережек, кольца и браслет.
Материальный ущерб пострадавшей составил 100 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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13.12.2021 4028