Свалки, снежный плен и опасный ледопад: первая неделя года стала мучением для жителей Петербурга

Как сообщают «Невские Новости», первая январская неделя 2022 года стала для жителей Петербурга настоящим испытанием.

В первые дни после встречи Нового года жители многих районов Северной столицы обнаружили в своих дворах переполненные мусорные стоянки. Отходов было настолько много, что они не вмещались в баки.

Объедки, елки, бутылки и другой мусор создали не самый праздничный пейзаж. При этом коммунальные службы как будто забыли о своих обязанностях. В результате проверки, которую провела государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Петербурга, мусорного оператора за нарушение графика привлекли к административной ответственности.

Однако на исходе первая январская неделя, а горы мусора из петербургских дворов до сих пор не исчезли. Кроме того, переполненные урны «украшают» улицы Северной столицы.

Не может освободиться Петербург и от снежного плена. Сугробы заковали улицы и площади города больше месяца назад. Справиться с уборкой команда губернатора Александра Беглова не в состоянии с самого первого снегопада, который прошел в начале декабря.

Тротуары и проезжая часть во многих районах так и остались завалены белыми бурханами. Уборочная техника просто не доезжала до спальных районов Петербурга. Накануне без внимания машин остались Выборгский и Приморский районы, а после — Калининский и Красногвардейский.