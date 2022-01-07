Пожилую пассажирку доставали из Volvo после столкновения с Nissan возле Толмачево

По информации ivbg.ru, 7 января в 12:50 на трассе Р-23 «Псков» в районе Толмачевского городского поселения в Лужском районе произошло касательное столкновение легковых автомобилей марок Volvo и Nissan.
В результате ДТП 70-летняя пассажирка Volvo оказалась зажата в автомобиле. Спасатели 137-ой пожарной части при помощи гидравлического инструмента освободили женщину из поврежденной машины и передали медикам.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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11.12.2021 4355