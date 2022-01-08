Спасатели спасли замерзавших людей из леса возле Лосево

По информации ivbg.ru, 7 января в региональную Аварийно-спасательную службу поступило сообщение о заблудившихся в лесном массиве возле поселка Лосево в Приозерском районе.
Потерялись четыре человека, детей среди них не было.
На место прибыли спасатели из Приозерска. Поисковые работы в лесу начались около 16:00 дня. К 17:30 потерявшихся нашли. Их передали сотрудникам скорой помощи.
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13.12.2021 4144