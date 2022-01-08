Гражданин Узбекистана пытался дать взятку инспектору ГИБДД на «Скандинавии»

По информации ivbg.ru, 7 января возбуждено уголовное дело о мелком взяточничестве в отношении 53-летнего водителя из Узбекистана.

Днем ранее его грузовой Mercedes-Benz с грунтом остановили сотрудники ГИБДД на 48 километре трассы «Скандинавия». У водителя были узбекские права, однако он нанят юридическим лицом. В этом случае, как и в такси, права должны быть российские.

Кроме того, в конструкцию машины внесены технические изменения, которые не отразили в документах. Санкции по первому нарушению составляют 5-15 тысяч рублей и спецстоянка. По второму – штраф в 500 рублей, устранение нарушения и фиксация этого факта в МРЭО, что означает несколько дней простоя.

Когда началось оформление протокола, водитель положил в бардачок служебного автомобиля две купюры по тысяче рублей, предлагая расстаться без оформления. Полицейский отказался и задержал взяткодателя.