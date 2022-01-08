Выходные в Ленобласти завершатся гололедицей и морозом до -25 °C

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 9 января в ночное время суток на востоке Ленинградской области ночью похолодает до -15… 20 °C, на западе до -8… 13 °C.
Днем температура воздуха составит -5… -10 °C. Местами до -25 °C. Возможен небольшой снег. Ветер придет с юга и юга-востока и разгонится до 3-8 м/с.
Гололедица на дорогах сохранится минимум до 11 января.
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08.01.2022 38