Выходные в Ленобласти завершатся гололедицей и морозом до -25 °C

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 9 января в ночное время суток на востоке Ленинградской области ночью похолодает до -15… 20 °C, на западе до -8… 13 °C.

Днем температура воздуха составит -5… -10 °C. Местами до -25 °C. Возможен небольшой снег. Ветер придет с юга и юга-востока и разгонится до 3-8 м/с.

Гололедица на дорогах сохранится минимум до 11 января.