На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 9 января

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 9 января при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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25.11.2021 1457
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 12-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежных валов.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 125-126 (мост через р. Перовка)- ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 117-120 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 до 19:00, уборка снега от шумозащитного экрана;
- км 0-75 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка барьерного ограждения от снега и грязи механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка дорожных знаков от снега;
- км 10; 15; 16 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка остановок от снега и грязи механизированным способом.