Населенные пункты Ленобласти, где на 9 января выявлены 205 новых заражений COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 205 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 9 января.
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30.10.2021 1666
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+9).
- Волосовский район: Кикерино (+1), Сумино (+1), Зимитицы (+1), Липовая Гора (+1).
- Волховский район: Волхов (+14), Колчаново (+1), Сясьстрой (+5), Новая Ладога (1), Старая Ладога (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+18), Кудрово (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+7), Кузьмоловский (+2), Вартемяги (+1), Токсово (+1), Борисова Грива (+1), Романовка (+1), Бугры (+3), Агалатово (+2), Юкки (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Павлово (+1), Карьер-Мяглово (+1), Лупполово (+1), Стеклянный (+1), Киссолово (1).
- Выборгский район: Выборг (+5), Советский (+2), Селезнево (+1), Приморск (+2), Коробицыно (+1), Каменногорск (+1), Черкасово (+1), Возрождение (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+8), Высокоключевой (+1), Вырица (+1), Пудомяги (+1), Коммунар (+1), Новый Свет (+1), Дружноселье (+7), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+4).
- Киришский район: Кингисепп (+4).
- Киришский район: Кириши (+20), Пчевжа (+1), Кусино (+1).
- Кировский район: Шлиссельбург (+1), Отрадное (+1), Синявино (+1), Мга (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
- Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Оржицы (+1), Разбегаево (+1), Ягодное (+1).
- Лужский район: Луга (+4), Володарское (+1), Серебрянский (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+4), Вознесенье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+3), Мельниково (+1), Моторное (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+3), Загривье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+13), Сарка (+1), Красава (+1).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+6), Никольское (+5), Любань (+1).