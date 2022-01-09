Инспекторы ДПС стрельбой остановили Skoda Rapid из Малой Ижоры

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 8 января около 11:00 возле дома № 2 на улице Центральная в поселке Малая Ижора Ломоносовского района сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль Skoda Rapid.

Иномарка двигалась без световых приборов. Водитель требования об остановке проигнорировал, увеличил скорость и попытался скрыться. Экипаж ДПС отправился в погоню, которая заняла около 20 минут.

На 128 километре внутреннего кольца КАД инспектор ГИБДД из табельного оружия выстрелил вверх. Это произвело впечатление на 32-летнего водителя. Он остановил автомобиль и был задержан.

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