Центр Петербурга утонул в метровых сугробах даже после вывоза 1,9 млн кубов снега – фото

Как сообщают «Невские Новости», улицы в центре Санкт-Петербурга к концу новогодних праздников утонули в метровых сугробах. Горожане заметили, что горы снега на площадях и дорогах ощутимо выросли. Некоторые из них достигли человеческого роста.

Фото: nevnov.ru

Снег с дорог и тротуаров сгребают в кучи вместе с песком, мелким мусором, другой уличной грязью.

К концу праздников в Смольном подсчитали, сколько снега им удалось убрать с петербургских дорог и тротуаров. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с начала зимы с дорог города вывезли свыше 1,9 миллиона кубометров снега в 11 снегоплавильных и семь снегоприемных пунктов.

Больше всего снега вывезли на снегоплавильный пункт на Мебельной – 207,5 тысячи кубических метров. За последние сутки пункт принял больше 48 тысяч кубометров, что составляет порядка 2,4 груженых самосвалов. Однако к утру 9 января петербуржцы снова столкнулись с увеличившимися снежными глыбами посреди тротуаров, на местах парковок, на обочинах и даже возле метро.