Метеозависимые, внимание! На Землю обрушилась мощная магнитная буря

Магнитная буря началась 9 января. Средняя солнечную активность составляет три балла. Однако к вечеру поднимется до четырех баллов.
Метеозависимым рекомендуется уделить время прогулкам на свежем воздухе, но отказаться от активностей.
Чтобы не провоцировать организм на острую реакцию к магнитной буре, 10 января следует отказаться от кофе, крепкого чая и спиртных напитков. Лучше пить больше воды и принимать легкую пищу.
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18.10.2021 1557