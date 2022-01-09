Метеозависимые, внимание! На Землю обрушилась мощная магнитная буря

Магнитная буря началась 9 января. Средняя солнечную активность составляет три балла. Однако к вечеру поднимется до четырех баллов.

Метеозависимым рекомендуется уделить время прогулкам на свежем воздухе, но отказаться от активностей.

Чтобы не провоцировать организм на острую реакцию к магнитной буре, 10 января следует отказаться от кофе, крепкого чая и спиртных напитков. Лучше пить больше воды и принимать легкую пищу.