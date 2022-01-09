Угнанный в Петербурге автомобиль нашли в Ленобласти. За рулем был молодой, но опасный

По информации ivbg.ru, 8 января в полицию сообщили о пропаже Ford Mondeo от дома № 60/2 по Светлановскому проспекту в Санкт-Петербурге.
Автомобиль был оборудован спутниковой сигнализацией, благодаря которой его обнаружили на территории Выборгского района Ленинградской области.
Иномарка стояла возле дома № 11 по улице Новая в Ленинском. За рулем оказался 19-летний молодой человек. Несмотря на возраст, задержанный уже три раза привлекался по статье об угрозе убийством.
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