Массовая авария собрала 7-километровую пробку возле деревни Городище

По информации ivbg.ru, 9 января около 16:30 на трассе Р-21 «Кола» недалеко от деревни Городище в Кировском районе произошло ДТП.

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Столкнулись четыре легковых автомобиля и грузовик.

На момент подготовки публикации, на месте ДТП в сторону Санкт-Петербурга образовался затор длиной около семи километров. Движение также затруднено в обратном направлении.