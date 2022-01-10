Коронавирус подтвердился еще у 214 жителей Ленобласти — данные на 10 января

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 214 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 10 января.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+7), Пикалёво (+4), Ефимовский (+1), Заборье (+1).

Волосовский район: Волосово (+1), Извара (+1 ), Клопицы (+1) .

Волховский район: Волхов (+4), Сясьстрой (+4), Потанино (+1 ), Селиваново (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+15), Кудрово (+2), Проба ( +1), Новое Девяткино (+1), пос. Щеглово (+2), Сертолово (+10), Кузьмоловский (+1), Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Вартемяги (+2), Романовка (+2), пгт. им. Свердлова (+1), Дубровка (+1), Дунай (+1), Павлово (+2), Хапо-Ое (+1), Стеклянный (+1), Кальтино (+1), Аудио (+1), Пальмира (+1) .

Выборгский район: Выборг (+2), Глебычево (+1), Рощино (+1), Светогорск (+2), Каменка (+1), Ермилово (+2) .

Вам будет интересно РАН: в 2022 году коронавирус станет сезонной эпидемией Глава Российской академии наук заявил, что в этом году Covid-19 войдет в режим сезонных эпидемий гриппа. По словам Сергеева, для борьбы... 03.01.2022 263

Гатчинский район: Гатчина (+6), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Белогорка (+1), Новый Свет (+1), Кургино (+1).

Кингисепп ский район: Кингисепп (+3), Котельский (+1), Ивангород (+3).

Киришский район: Кириши (+19), Будогощь (+4), Горчаково (+1) , Кусино (+1) .

Кировский район: Кировск (+3), Приладожский (+1), Синявино (+2).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+8), Янега (+1).

Ломоносовский район: Аннино (+1), Ропша (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+1) .

Лужский район: Луга (+4), Толмачёво (+1) .

Подпорожский район: Подпорожье (+6), Важины (+1) .

Приозерский район: Снегиревка (+1), Кузнечное (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+7), Овсище (+1), Патреева Гора (+1) .

Тихвинский район: Тихвин (+22), Озровичи (+1) .

Тосненский район: Тосно (+8), Никольское (+3), Лисино-Корпус (+2), Сельцо (+2), Рябово (+1) , с. Ушаки (+1), Рублёво (+1) .

Ранее редакция ivbg.ru опубликовала актуальную инфографику по covid-ограничениям в Ленобласти.