В России предложили ввести пожизненное заключение для впервые осужденных за педофилию

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила пожизненно сажать в тюрьму педофилов, даже если подобное преступление было совершено впервые, а также если жертвой стал один ребенок, а не только двое и более.

В конце декабря 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. В свою очередь спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что Госдума сделает все, чтобы этот закон был принят уже в январе.

Ирина Волынец поблагодарила депутатов за документ и попросила их «добавить к этому списку преступников, совершивших преступление впервые, и тех, кто совершил преступление в отношении даже одного ребенка», чтобы избежать «рецидивов и новых жертв». По мнению Волынец, необходимо изолировать педофилов от детей, поскольку цена этого — «половая неприкосновенность, физическое, психическое здоровье и жизнь детей», пишет RT.

Вам будет интересно Ранее судимого за педофилию учителя из Петербурга снова подозревают в развращении учеников В Петербурге задержан учитель биологии из школы №1, его подозревают в развращении учеников. На педагога пожаловались родители школьников. Они утверждают, что... 09.12.2021 600

Предполагается, что поправки будут внесены в статьи Уголовного кодекса 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера».

В свою очередь вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что необходимо ввести пожизненный административный надзор за педофилами и исключить возможность их условно-досрочного освобождения.