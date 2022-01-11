Пассажир «Чижика» пропустил свою остановку и разбил стекло трамвая в попытке выйти

Инцидент произошел в понедельник вечером, 10 января, у метро «Ладожская» в Петербурге. Мужчина разбил стекло у «Чижика», чтобы выйти из транспорта.

По данным очевидцев, мужчина запаниковал, когда понял, что проехал свою остановку. Он просил водителя позволить ему выйти, однако, тот не стал останавливать трамвай вне остановки. Тогда мужчина сильно ударил кулаком по стеклу, которое от удара разлетелось в разные стороны.

Фото: сообщество «Ладожка • Ладожская Ржевка Пороховые» / «ВКонтакте»

«Чижик» пришлось остановить, а вслед за трамваем выстроились более десяти других трамваев. 32-летнего мужчину задержала полиция. Информация о пострадавших не поступала.