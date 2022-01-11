В Кудрово открылись школа и детский сад

В Кудрово Всеволожского района Ленобласти начали работу новые школа и детский сад. На открытии учреждений присутствовал Александр Дрозденко.

Школа на Столичной улице рассчитана на 1 100 человек, сюда переведены учащиеся из других загруженных образовательных учреждений города. Детский сад, заработавший на базе Центра образования №2, рассчитан на 160 малышей.

Александр Дрозденко отметил, что, по договоренности с руководством администрации Всеволожского района, в дальнейшем объекты образования будут чаще расширяться за счет пристроек.

Строительством образовательных учреждений занималась группа компаний «Сэтл Сити» в рамках программы «Соцобъекты в обмен на налоги». Здание школы передано администрации МО «Всеволожский муниципальный район» по договору безвозмездного пользования.

Стоит отметить, что правительство Ленобласти уделяет особое внимание развитию сферы образования: строятся новые школы и детские сады, ведется реновация и обустройство новым оборудованием общеобразовательных и профессиональных учреждений. Так до конца года в Ленобласти откроется шесть новых школ. В 2021 году в Ленобласти всего построено 5 школ вместимостью 3,4 тысячи мест во Всеволожском, Кингисеппском и Приозерском районах.