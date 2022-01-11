Полмиллиарда рублей направят на ремонт трех дорог Всеволожского и Гатчинского районов

Соответствующее финансовое соглашение в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» заключено между региональным дорожным комитетом и «Росавтодором».
За счет средств федеральной субсидии обновят участок дороги на Бугры (от проспекта Культуры почти до Корабселек), проведут ремонты участка Красносельского шоссе от Гатчины до Павловска и участка дороги от Сертолово до Агалатово.
Напомним, что ранее Минстрой России утвердил предоставление области 8,7 млрд рублей из федерального бюджета в качестве инфраструктурного кредита.
Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.
В следующем 2022 году в Ленобласти планируется обновить порядка 300 км региональных дорог. На эти цели выделят 3 млрд рублей.
Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».