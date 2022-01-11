Транспондер на ЗСД подорожает впервые за 7 лет. Причем, значительно

Автор: Сергей Агутин
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«Магистраль северной столицы» с 18 января 2022 года поднимет цену на транспондер Западного скоростного диаметра Санкт-Петербурга впервые с 2015 года.

На момент подготовки публикации его стоимость при покупке в собственность составляет 1000 рублей. С 18 января она составит 1500 рублей. Аренда обойдется в 100 рублей в месяц.

Сейчас в обороте находится более 900 тысяч транспондеров ЗСД. Более 92 % поездок по магистрали оплачиваются при помощи электронных средств регистрации проезда.

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02.01.2022 1935
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