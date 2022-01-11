За 2021 год на лекарства в «ковидные» стационары Ленобласть потратила 124 млн рублей

Средства на поставку препаратов были выделены из резервного регионального фонда бюджета.

«Речь идет о препаратах, которые используются при среднетяжелом и тяжелом течениях заболевания. Все они рекомендованы Минздравом, используются при лечении по последней версии методических рекомендаций. Сегодня в больницах сформирован достаточный запас лекарств», ― прокомментировал глава комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

65 млн рублей было выделено в конце декабря для того, чтобы обеспечить препаратами больных в период новогодних праздник. Также в декабре было закуплено на 16 млн рублей 169 тысяч экспресс-тестов на антиген к SARS-Cov-2.

Отметим, что в Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 223 человек, в Петербурге — у 1 512. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 11 января. И в Ленобласти могут ужесточить ковид-ограничения из-за нового штамма. При этом в Европейской комиссии по туризму заявили, что рассчитывают открыть границы ЕС для россиян к весне 2022 года. Многое в этом вопросе будет зависеть от решения ВОЗ касаемо вакцины «Спутник V».