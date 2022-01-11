Компания из Петербурга оставила Кириши без видеонаблюдения 

По информации ivbg.ru, ООО «Интеграл» из Санкт-Петербурга внесено в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва контракта с МКУ «Управление по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

Компания должна была установить камеры видеонаблюдения и систему оповещения в сквере Молодежный возле ЗАГС и на круговой транспортной развязке на площади Бровко в Киришах.

Договор был заключен в июле 2021 года. Его стоимость – 345 тысяч рублей. Исполнитель так и не приступил к выполнению работ.