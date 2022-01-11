Рейды против пьяных водителей пройдут в Петербурге и Ленобласти – график

В январе 2022 года сотрудники ГИБДД проведут шесть рейдов «нетрезвый водитель» на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Рейды будут проводиться в ночь с 14 на 15 января, с 15 на 16 января, с 16 на 17 января, с 28 на 29 января, с 29 на 30 января и с 30 на 31 января.

За управление машиной в нетрезвом виде и за передачу транспорта пьяному водителю положен штраф в размере 30 000 рублей, а также лишение водительских прав на два года. За повторное нарушение – уголовная ответственность.