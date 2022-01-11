Совет Федерации примет Дни Ленинградской области в мае 2022 года

Как рассказал Сергей Перминов, представляющий в сенате Ленинградскую область, участие в мероприятии позволит представить наработки, достижения, проекты и потенциал региона на известной столичной площадке.

«Учитывая то, как бурно сегодня развивается Ленинградская область в самых разнообразных сферах, а также опыт региона в проведении презентаций на различных площадках, например, Дворец Европы в Страсбурге, нет сомнений в том, что удастся в самом лучшем смысле слова заинтересовать даже наших самых многоопытных коллег в Москве», – поделился мнением Сергей Перминов

Дни регионов в Совете Федерации проводятся на протяжении 15 лет. Обычно их организуют в канун и день проведения пленарного заседания палаты. Ленинградская область уже участвовала в этом мероприятии в 2009 и 2015 годах.