Экономист Григорьева: время очного обучения студента не входит в трудовой стаж для пенсии

Трудовой стаж не является основным фактором, влияющим на начислении пенсий. Какой период занятости будет учитываться, рассказала экономист Елена Григорьева.

По ее словам, период очного обучения студентов входил в трудовой стаж до 2012 года. На данный момент этот срок решили убрать. При этом сохранился отпуск по уходу за ребенком, если родитель продолжил работать, сообщает «Прайм».

Григорьева отметила, что новации затронут «северный» стаж с 2022 года. В него будут входить периоды обучения и повышения квалификации. Это будет возможно при сохранении зарплаты и отчислении взносов в ПФР.

Напомним, что дополнительная индексация пенсий может ждать пенсионеров уже в феврале 2022 года.