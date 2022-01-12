У жительницы Кировска украли деньги из квартиры

По информации ivbg.ru, 11 января в полицию Кировского района обратилась 48-летняя Кировска. В ее квартире девятиэтажного дома побывали воры.
Чтобы проникнуть в жилище, злоумышленники вскрыли входную дверь. Их добычей стали около 10 тысяч рублей наличными.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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13.12.2021 4743