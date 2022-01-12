Новый съезд с КАД открыли во Всеволожском районе Ленобласти

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга открыли новый съезд. Он располагается рядом с поселком Бугры во Всеволожском районе.
Съезд был построен для подъезда к гибридному логистическому и индустриальному паркам. Разрешение от ФКУ Упрдор «Северо-Запад» на ввод в эксплуатацию объекта было получено 29 декабря 2021 года. Об этом рассказали в КП – Петербург.
При этом, строительство съезда рядом с Буграми стартовало еще до пандемии коронавируса. Тогда оперативная сдача объекта приобрела высокую значимость, поскольку на территории парка находятся многие логистические предприятия.
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