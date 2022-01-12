Убийство в Сясьстрое записали на видео. Вот оно

По информации ivbg.ru, 19-летнего жителя Сясьстроя по имени Андрей подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего по неосторожности.

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Еще 18 декабря из квартиры дома на улице 1 мая в Сясьстрое увезли 47-летнего Александра. Врачи диагностировали тяжелые травмы, кровоподтеки на лице и резаную рану плеча. Спустя две недели пострадавший умер в больнице.

Мужчину избили трое молодых людей. Причем сняли фрагменты издевательств на видео. Как 47-летний мужчина оказался среди молодых людей и в подобном положении – неизвестно. Обстоятельства происшествия устанавливаются.