Руководитель получил условный срок за смерть подчиненного в Шушарах

По информации ivbg.ru, производитель работ в целях увеличения прибыли и ускорения строительства многоквартирного дома в Шушарах нанимал работников без квалификации и оформления трудовых отношений.

В частности, следствию удалось доказать, что в сентябре 2021 года прораб в очередной раз допустил к работе на высоте неквалифицированного специалиста. В результате мужчина сорвался с высоты 3-4 этажей и скончался.

Руководитель на суде признал свою вину. Наказанием для него назначили год условно с испытательным сроком в полтора года.