Руководитель получил условный срок за смерть подчиненного в Шушарах

По информации ivbg.ru, производитель работ в целях увеличения прибыли и ускорения строительства многоквартирного дома в Шушарах нанимал работников без квалификации и оформления трудовых отношений.
В частности, следствию удалось доказать, что в сентябре 2021 года прораб в очередной раз допустил к работе на высоте неквалифицированного специалиста. В результате мужчина сорвался с высоты 3-4 этажей и скончался.
Руководитель на суде признал свою вину. Наказанием для него назначили год условно с испытательным сроком в полтора года.
Вам будет интересно
Фото: в общежитие Военмеха в Петербурге пришли силовики – выбили дверь, взломали замки, задержали людей
Утром 13 декабря в общежитие БГТУ «Военмех» на Обводном канале в Санкт-Петербурге пришли сотрудники МВД. Возбуждено уголовное дело о взятке. В деле...
13.12.2021 4814