В Петербурге перенесли рассмотрение иска горожан против QR-кодов. В суд поступило еще несколько заявлений

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, рассмотрение иска по существу не состоялось по причине поступления новых заявлений об оспаривании отдельных положений 121-го постановления городского правительства.

Первый иск был зарегистрирован в конце 2021 года. С тех пор поступило еще три. Горсуд планирует объединить иски.

Адвокаты истцов просили время, чтобы ознакомиться с коллективной претензией. Так, представитель одного из них заявил, что его доверитель заболел COVID-19 и попросил отложить судебное заседание, чтобы тот мог изучить требования других истцов и решить, хочет ли он к ним присоединиться.

Адвокат остальных заявителей сообщил, что «им не нравится ситуация с предоставлением медицинских документов третьим лицам». а еще они опасаются, что их требования поглотит коллективная претензия.

Рассмотрение коллективного иска по существу отложено на 17 января.