Бастрыкин взял на контроль расследование избиения девочки-сироты в Никольском

Автор: Гузель Галимова
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Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с избиением школьницы в Никольском Тосненского района Ленобласти.

Бастрыкин поручил руководителю следкома по Ленобласти Сергею Сазину докладывать о ходе проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сранее ообщал ivbg.ru, группа подростков, не стесняясь в действиях, подвергла жестоким издевательствам девочку, которые продолжались около 15 минут. Дети били девочку по голове, пинали ногами, кидали через бедро, кричали ей, что «у нее нет матери, и никто ее не защитит».

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12.01.2022 152

Ход проведения доследственных проверок по данному факту поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Прокуратура также начала проверку.

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