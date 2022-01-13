Бастрыкин взял на контроль расследование избиения девочки-сироты в Никольском

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с избиением школьницы в Никольском Тосненского района Ленобласти.

Бастрыкин поручил руководителю следкома по Ленобласти Сергею Сазину докладывать о ходе проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сранее ообщал ivbg.ru, группа подростков, не стесняясь в действиях, подвергла жестоким издевательствам девочку, которые продолжались около 15 минут. Дети били девочку по голове, пинали ногами, кидали через бедро, кричали ей, что «у нее нет матери, и никто ее не защитит».

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Ход проведения доследственных проверок по данному факту поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Прокуратура также начала проверку.