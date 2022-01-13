Выборг попал в десятку самых дорогих направлений для отдыха на новогодних праздниках

Автор: Гузель Галимова
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Сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, какие направления были самыми дорогими для российских туристов в новогодние праздники. В этот рейтинг попал и Выборг в Ленобласти.

Так, сутки проживания в городе туристам обходилось в среднем в 6 800 рублей. Обычно путешественники оставались в Выборге на две ночи.

В список самых дорогих направлений для новогоднего отдыха также вошли Углич, Дмитров, Шерегеш, Переславль-Залесский, Медвежьегорск, Красная Поляна, Осташков, Солнечная Долина и Суздаль.

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