Названы муниципалитеты Выборгского района с лучшим новогодним оформлением

Администрация Выборгского района подвела итоги муниципального конкурса на лучшее оформление населенных пунктов к новогодним праздникам.

Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО

Победителей поздравили глава администрации Выборгского района Валерий Савинов и заместитель главы администрации Выборгского района Андрей Голобородько. Кроме того, главам администраций лучших городских и сельских поселений переданы сертификаты на благоустройство территорий на сумму от 50 до 150 000 рублей.

Места в конкурсе были распределены в двух категориях. Самыми красивыми среди городских поселений признаны Каменногорское, Высоцкое и Приморское поселения. Они заняли 1,2 и 3 места, соответственно.

Среди сельских поселений места распределились следующим образом: Полянское сельское поселение, Первомайское и Гончаровское сельские поселения.